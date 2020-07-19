شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات النجوم.. عمر الشريف: العين صابتنى ووقعت من الحصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد البعض أن الخوف من الحسد يرتبط بالفئات الأقل ثقافة وتعليما فقط وأنه كلما ارتفعت ثقافة الإنسان ومستوى تحضره لا يعول كثيرا على تأثير الحسد عليه، وقد لا يصدق الكثيرون أن الفنان العالمى عمر الشريف كان يؤمن بالحسد ويصدق فى تأثيره على الإنسان وعلى عرقلة بعض أموره ، وهو ما يكشف عنه موضوع صحفى نشر بعدد نادر من مجلة الكواكب صدر بتاريخ 16 يوليو عام 1957 تحت عنوان :"عين الحسود"

وخلال هذه الموضوع تحدث عمر الشريف عن موقف تعرض له خلال تصوير فيلم " شيطان الصحراء"، وقال الفنان العالمى :" كان على أن أركب الحصان كثيراً خلال هذا الدور ، وبالفعل أديت مشاهد ركوب الخيل بنجاح"

وتابع :" كان هناك مشهد يتطلب منى أن أقفز بسرعة من فوق الحصان ، طلب منى المخرج يوسف شاهين أن أجرب القفز قبل التصوير ، فجرب وأيتها على الوجه المطلوب مرتين ببراعة"

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وأشار عمر الشريف إلى أن أحد الموجودين نظر له بإعجاب وقال :" ياعينى عليك ولد، الحصان مش باين جنبه، شيطان حقيقى "

وقال عمر الشريف :" بعدها طلب منى يوسف شاهين أن أستعد لتصوير المشهد وضبط الألات والمعدات، وحاولت إعادة الحركة مرة ثالثة ، ولكن العين أصابتنى فى الصميم ، ولم أشعر إلا وأنا تحت أرجل الحصان بعد ان سقطت من فوقه ولولا ستر الله لكنت تحت حوافره"

وافاد أنه قام من تحت الحصان وهو ينظر شذرا للرجل الذى حسده ولم يستطع استكمال تصوير المشاهد فى هذا اليوم.