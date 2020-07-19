شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده ترقص على أغنية "كان ياما كان" بصوت عمر كمال فى منزلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده على أنغام أغنية "كان ياما كان" للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، وشاركها الرقص والغناء الفنان الشاب عمر كمال، الذى نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وظهرت فيفى عبده، خلال الفيديو مرتدية بدلة رقص مائلة إلى اللون البرتقالى، وبجوارها عمر كمال وهو يشدو بكلمات الأغنية ويشاركها الرقص داخل منزلها.

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من ناحية أخرى، انتهت الفنانة فيفى عبده من تصوير كليب على شكل دويتو مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، ألحان تامر كروان، توزيع الموسيقى حمادة عصمت، هندسة صوت محمد الجيار.





وتقول كلمات الدويتو الغنائى: "من وسط كل التحف انتى اللى انتيكا.. مظبوطه ع المسطره مش عايزة أستيكة.. واخده الدلع من مصر والجمال م الغرب تقوم عشانك حرب تخسرها أمريكا"، ومن المقرر أن يتم طرحه ديتو فى عيد الأضحى المبارك.





وبدوره، يستعد المطرب عمر كمال لطرح ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد، يحمل عنوان "أصلى ولا صينى"، من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامي، ومن المقرر طرحه بالترامن مع عيد الأضحى، ومن كلمات الدويتو الغنائى: عودك جننى جنون.. طير من عينى النوم.. ولا يوم شفت فى جمالك.. شو محلى هالعيون.. قلبى فيهم مفتون.. ولا أهضم من دلالك.