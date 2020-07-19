شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم فى كواليس "الراجل الصح": اتعودت اكتب وما توفيقى إلا بالله على كل الألبومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم حكيم متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، فيديو وهو يقوم بالتوقيع على أسطونة ألبومه "الراجل الصح"، حيث علق حكيم على الفيديو: "ده كان آخر يوم تسجيل في ألبوم الراجل الصح وانا اتعودت اكتب وما توفيقي إلا بالله على كل الألبومات بتاعتي من قبل ماتطلع من الاستوديو بس قولولي إيه أكتر أغنية عجبتكم فى ألبوم الراجل الصح".



توقيع حكيم على ألبومه

وقبل أيام، كشف حكيم عن كواليس فيديو كليب أغنيته "قلبي يا ناس"، التي طرحها في الآونة الأخيرة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه على "إنستجرام" بمقطع فيديو معلقا: "كواليس فيديو كليب قلبي يا ناس.. أول مرة تشوفوها حصرياً على قناة يوتيوب".



حكيم يوقع على ألبومه

وفى فبراير الماضي، طرح حكيم كليب من ألبومه الجديد "الراجل الصح"، والأغنية تحمل اسم "قلبى يا ناس" وهى من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى إسلام شبيسى وميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الحب على يوتيوب.