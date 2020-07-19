شكرا لقرائتكم خبر عن حلا وهنا ورشا شيحة يستعيدون ذكريات الماضى بصورة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا شيحة، على استعادة ذكرياتها بصورة مع اشقائها حلا شيحة ورشا شيحة، وهما في فترة الطفولة ويرتدون نفس الملابس المتشابه، عبر استوري شخصي لها عبر موقع الصور انستجرام، وعلقت هنا شيحة على الصورة التي نشرتها منذ ساعات "لقد وجدت تلك الصورة اليوم"، وأشارت لشقيقاتها على الصورة، وسرعان ما حرصت "رشا"، على إعادة نشر الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وعلى جانب آخر، احتفلت الفنانة هنا شيحة، منذ ايام، بتخرج أبنها آدم من إحدى المدارس، وسط حالة من الفرحة لها ولأبيها، ونالت إعجاب جمهورها بموقع إنستجرام، حيث حضرت حفل التخرج.

ونشرت هنا شيحة "فيديو" من حفل تخرج أبنها آدم، وظهر من خلالها والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، حيث بدت سعيدة بتلك المناسبة الرائعة.

يشار إلى أن النجمة هنا شيحة احتفلت من قبل بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت "هنا" 3 صور مع والدها، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلقت هنا على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم".

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