شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: ندعم الرئيس فيما يتخذه من قرارات للدفاع عن حقوق المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا تعليقا على الوضع الراهن وما تواجهه مصر من تحديات في الفترة المقبلة، حيث جاء فى البيان:

"تؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها وتأييدها للدولة المصرية فيما تواجهه من مواقف تاريخية حاسمة ترسم وتؤسس لمستقبل وطن يملك حرية قراره، وأن مصر دولة قوية لا يستطيع أحد ما أن يعبث بأمنها أو استقرارها خاصة في ظل تلاحم شعبي حقيقي ورائع خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه خير أجناد الأرض جيش مصر العظيم، وهو الجيش الرشيد أقوى جيوش المنطقة وأفريقيا".

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وأضاف البيان: "وأن مصر فيما تتعرض له من محاولات للعبث بأمنها على كافة الحدود والمحاور شرقا وغربا.. جنوبا وشمالا، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والمراوغات التي تشهدها مفاوضات سد النهضة للتأثير على حصة مصر في شريان الحياة لها، وأيضا فيما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من غزو للمرتزقة والتدخل الخارجي الغاصب ودعم الميليشيات المسلحة هناك للنيل من وحدة الشعب الليبي والعبث بالأمن القومي العربي والمصري..

وأن نقابة المهن الموسيقية جيشا على الجبهة الداخلية للزود عن الوطن من المؤامرات التى يتعرض لها، لذلك فإن جموع الموسيقيين من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والنقيب الفنان هاني شاكر يدعمون ويفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما تتخذه برشد وحكمة معهودة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المصري وأمنه وحقه في العيش الكريم".