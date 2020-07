شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون وكورتني كوكس يحرصان على الالتزام بتعليمات الوقاية فى المنزل "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كورتني كوكس متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو مع النجمة جينيفر أنيستون، داخل منزلها، وهما يرتديان الكمامة الطبية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت كوكس فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، منذ قليل، وهي ترتدي الكمامة الطبية، ولم تكتفى بذلك بل صممت كمامات طبية خصيصاً لكلبيها.

Advertisements View this post on Instagram 💕 A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on Jul 18, 2020 at 10:54pm PDT A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) onJul 18, 2020 at 10:54pm PDT

ونشرت أنيستون صورة لها ترتدي الكمامة القماشية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "أفهم أن الأقنعة غير مريحة لكن لا تشعر أنه من الأسوأ أن الشركات تغلق أبوابها وتضيع الوظائف.. عمال الرعاية الصحية يعانون من الإرهاق المطلق. وقد أودى هذا الفيروس بأرواح كثيرة لأننا لا نقوم بما يكفي".

وتابعت: "أنا أؤمن حقًا بالخير للناس، لذا أعلم أنه يمكننا جميعًا القيام بذلك، ولكن لا يزال هناك الكثير من الناس في بلدنا يرفضون اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية المنحنى والحفاظ على بعضهم البعض في أمان.. يبدو أن الناس قلقون بشأن انتزاع حقوقهم من خلال طلب ارتداء قناع. يتم تسييس هذه التوصية البسيطة والفعالة على حساب حياة الناس. ولا يجب أن يكون هذا حقاً مناقشة".

واختتمت كلامها قائلة: "إذا كنت تهتم بحياة البشر.. من فضلك فقط ارتدي القناع.. وشجع من حولك على القيام بنفس الشيء".

وكان النجمان والزوجان السابقان جينيفر انيستون وبراد بيت تصدرا غلاف مجلة star، تحت عنوان Brad Pitt Dumped Jennifer Aniston and k Kicked Her Out Of His House?، وحسب تقرير المجلة حدث خلاف بين الثنائي حيث يعيشان مع بعضهما، وأن بيت لم يعد يتحمل الخلافات والمشاكل، واصبح يريد امراة اكثر سلاسة حتي لا يحدث ضجة في يومه، لذلك كان تصرفه الوحيد اتجاه افعال انيستون زوجته السابقة والتي تربطهما علاقة حب حاليا حسب ما نشرت المجلة، هو الطرد من المنزل.