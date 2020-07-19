شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تشوق الجمهور لفيلم "الحوت الأزرق".. ونجوم الفن يهنئونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوفت الفنانة راندا البحيري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إلى فيلم "الحوت الأرزق"، مؤكدة أنه سيتم طرحه قريبا في دور العرض السينمائية، حيث كتبت: "قريبا بدور العرض وعلى منصات السينما".



أفيش فيلم الحوت الأزرق

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وهنأ عددا من نجوم الفن، راندا البحيري هذا مشاركتها في فيلم الحوت الأزرق، على رأسهم سوسن بدر وسامح حسين، حيث كتب الأخير معلقا: "ألف مبروك للحبايب"، حيث يشارك في فيلم "الحوت الأزرق" بعض الفنانين من بينهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف.

وفي وقت سابق، انتهت الفنانة راندا البحيرى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم "باركود 615" حيث تقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية، خاصة أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى، الفيلم يشارك فى بطولته كل من محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

كما تشارك الفنانة راندا البحيرى فى أحداث فيلم "خان تيولا" مع الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر ومحمود البزاوى وآخرين، وانتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن العمل الذى تقدم فيه دورا مختلفا عليها تماما عن أدوارها السابقة.