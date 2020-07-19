شكرا لقرائتكم خبر عن "دوا ليبا" تخطف الأنظار بأناقتها أثناء نزهة ببروكلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية دوا ليبا بحياتها اليومية بعد الانتهاء من فترة الحجر المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " إضافة إلى ترويجها لعدد من أعمالها الفنية و آخرها أغنية " Hallucinate "، وظهرت دوا ليبا بإطلالة أنيقة أمس السبت و هي تستمتع بنزهة مع عدد من الأصدقاء المقربين وذلك في بروكلين بريدج بارك في مدينة نيويورك ، وقد كانت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عام ) مرتديه قميص ذو أكمام قصيرة و بنطلون باللون الأسود ، و لكي تكمل اطلالتها الأنيقة اختارت ارتداء نظارة شمس ذات تصميم كلاسيكي من تصميم " Saint Laurent " ووصل سعره الي 153 جنية إسترليني.



دوا ليبا مع اصدقائها دوا ليبا مع اصدقائها

يذكر أن خبر تعاون النجمة العالمية دوا ليبا مع النجمة الشهيرة مادونا أصبح حديث الملايين من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم ، وتصدر اسم النجمتين عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ، وقد أشار مدير أعمال النجمة دوا ليبا أن هناك عمل " محتمل " يجمع النجمتين ، فالنجمة الشابة لديها تطلعات للعمل مع أيقونة الموسيقي و الغناء المخضرمة البالغة من العمر ( 61 عاما )، و في الواقع أن ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) حصلت على بعض الإلهام من مادونا أثناء اعداد ألبومها الأخير " future nostalgia " ، وأكد أن هناك خطة للتواصل مع مادونا من أجل التعاون مع دوا ليبا في إحدى الأغنيات الجديدة ، وما عليه الآن هو فقط أن يبعث لها برسالة و ينتظر ردها.

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دوا ليبا مع اصدقائها (1)



دوا ليبا مع اصدقائها (2)



دوا ليبا مع اصدقائها (3)