شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تشارك متابعيها برقصة من البسين وتعلق : مين فاكر الرقصة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو تقوم فيه بأداء رقصة اللمبادا داخل حمام السباحة، وعلقت: "مين فاكر رقصة اللمبادا".

في سياق آخر أعربت ميريام فارس منذ أيام عن استعدادها النزول في الشارع للتظاهر والاحتجاج والوقوف في صفوف المتظاهرين في لبنان، احتجاجا على تدنى الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدة أنها خرجت من قبل إلى الشارع مع عائلتها للتظاهر.

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وقالت ميريام فارس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سبق ونزلت على الشارع أنا وعائلتي ومستعدين نرجع ننزل مع كل الناس لأنو اللي عم بصير صايبنا كلنا والوضع بطّل محمول على كل الأصعدة".

وعلقت الفنانة ميريام فارس على انتحار لبناني بسبب الجوع، قائلة عبر حسابها الشخصي على تويتر: "يا ويله من غضب الله كل مسؤول وصل الناس لهل المرحلة.. أنا مش كافر".

وفي وقت سابق، أقدم مواطن لبنانى، على الانتحار بإطلاق النار على رأسه بالقرب من أحد المقاهى بمنطقة الحمرا وسط العاصمة بيروت، أمس الجمعة، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية التى مر بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية لبنانية، نقلا عن شاهدة عيان، قالت إنّ الوضع كان طبيعيّاً قبل أن نسمع صوت إطلاق نار ويسقط المواطن أرضاً، من دون معرفة الأسباب، لكن وجد على صدره ورقة مكتوب عليها "أنا مش كافر بس الجوع كافر"، وصرخ لبنان حرمستقل قبل أن يطلق النار على نفسه، وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات.