شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزب يكشف تفاصيل برنامج "نجوم الأسمرات" لتبنى مواهب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود عزب الشهير بـ"عزب شو": "أواصل العمل على برنامجى الجديد الذى يحمل اسم (نجوم الأسمرات) وهو فكرة مشروع جديد بدأت العمل عليه منذ عام تقريبا في البحث عن مواهب الأطفال في عمر يتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما، وجميع الأطفال من داخل حى الأسمرات فقط، والذى سيكون في إطار كوميدى وساخر".

وأضاف محمود عزب في تصريحات خاص لـ"الخليج 365"، أن البرنامج يشمل جميع المواهب سواء الفنية من خلال الغناء أو التمثيل أو الرسم، أو من خلال الرياضة في كرة القدم أو غيرها من الألعاب الرياضية، مؤكدا وجود ملحنين متبرعين لتبنى هذه المواهب، وقمت بتصويرهم في المرحلة الأولى قبل العمل عليهم وتجهيزهم، ومن المقرر تصويرهم مرة أخرى بعد بعد 15 يوما من الآن عقب الانتهاء من المرحلة الثالثة فى تجهيزهم.

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وسيحل غدا الاثنين الفنان الكوميدي محمود عزب الشهير بـ "عزب شو" على برنامج مساء DMC الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، في تمام الساعة العاشرة مساءا على قناة Dmc.