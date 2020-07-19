شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستعين بـ تامر حسين وتامر على فى أغنيتين بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسنى فى ألبومه الجديد بأغنيتين من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتنتمى الأغانى إلى الخط الموسيقى الدرامى، ويشمل الألبوم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، عدد من الأغانى، ويحمل مفاجآت كثيرة كعادة تامر فى ألبوماته، وتعاون كل من تامر حسين وتامر على فى ألبوم تامر حسنى الأخير "عيش بشوقك" باكثر من اغنية وحققوا نجاح كبير.

من ناحية أخرى، استأنف فريق عمل فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام الماضية فى عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته كل من حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

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وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى، وأزمة فيروس كورونا، ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.