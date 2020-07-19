شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى عشق ركوب الخيل: أشعر بالبهجة والارتياح مع الخيول منذ طفولتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم، صورتين لها مع الخيول، مؤكدة حبها الشديد لركوب الخيل منذ طفولتها.



ليلى علوي مع الخيل

وقالت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء الأحد: "منذ طفولتي وأنا أحب الخيل وركوبها وأعشق شكلها، إلى أن حدثت لي مشكلة في قدمي فتوقفت، ولكن إذا عرض عليّ دور يتطلب ركوب خيل فلن أتردد، فهذه من أهم هواياتي، وأشعر بارتياح شديد عندما أتواجد وسط الخيول وأنظر إليها، الخيل مخلوق يشعرك بالبهجة".

وفي وقت سابق، استعانت النجمة ليلى علوى، بمقطع من فيلم "بحب السيما"، مع الفنان القدير محمود حميدة، للتعبير عن تجمع العائلات للاستمتاع بقضاء أوقات الصيف أمام البحر، حيث نشرت مشهد من الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، صحبته بتعليق: "أيام المصيف مع العيلة فى راس البر".

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ليلى علوي مع الخيل

وكانت الفنانة ليلى علوى بدأت فى الاستمتاع بالصيف خلال الفترة الحالية على طريقتها الخاصة، مثلما ظهر من خلال حسابها الرسمى على موقع تويتر حين نشرت عبره 4 صور جديدة لها على شاطئ البحر، حيث علقت على تلك الصور بالتأكيد على أنها اختارت هذا العام قضاء الصيف فى مدينة العلمين الجديدة وكتبت: "الصيف السنة دى فى مدينة العلمين الجديدة".

يشار إلى أن النجمة ليلى علوى حرصت على دعم الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش، داعية كل فتاة تعرضت لأى نوع من أنواع التحرش إلى عدم السكوت والخوف من نظرة المجتمع حتى تمنع الأذى عن باقى الفتيات.

وكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش.. جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللى بنعيشها وبنسمع عنها، جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف إن الشواهد بتقول إنها حقيقة.. عشان كده لازم نقف عندها، وكل بنت وست تفكر وتقرر إنه مش من حق أى حد أيا كان إنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هى ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأى شكل من الأشكال، لأن السماح بأى تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ".