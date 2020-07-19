شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة رجاء الجداوى تشكر وزيرة الصحة والأطقم الطبية والفنانين على واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بالشكر لكل من قدم واجب العزاء في الفقيدة، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصدرت الأسرة بياناً عبر حساب الفنانة الراحلة بموقع الصور إنستجرام، جاء كالتاتى: "تتقدم أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بكل الشكر والامتنان لكل من قدم لنا واجب العزاء، ونخص بالشكر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية لرعايتهم الفقيدة اثناء تواجدها بالمستشفى وكرم اهتمامهم، كما نخص وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وكل الفنانين والإعلاميين والأصدقاء الذين قدموا لنا التعازي والمواساة وكذلك جمهورها ومتابعيها من داخل مصر وخارجها".

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وفي وقت سابق، قررت أميرة ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها، الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

ونشرت أميرة وابنتها روضة صورة للنجمة الراحلة، عبر حسابها الشخصى وكتبت "أنَّا كانت بتحب ال Instagram قوى وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه، واحنا فى العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعى لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هيكون فى رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هى لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوى، أميرة وروضة".

وسرعان ما حصد المنشور على عدد كبير من التعليقات على الصورة، من قبل المشاهير، وكانت من أوائل الفنانين درة، التى كتبت: "حبيبة قلبي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنّة، هتفضل دايما فى قلبنا وعلى بالنا"، بينما كتبت النجمة إيمى سمير غانم "بحبكم"، كما حرصت النجمة التونسية هند صبرى على كتابة تعليق لتشجيع فكرة نشر صور النجمة الراحلة باستمرار وقالت "برافو روضة، هذه حركة ولفتة جميلة لأحياء ذكرتها، نفتقدها كثيراً".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.