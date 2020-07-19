شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الحسينى يستعيد ذكريات الطفولة بصورة مع الفنان الراحل فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم الحسيني، على استعادة ذكريات الطفولة بصورة مع الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس، والتي ظهر فيها وهو يرتدي ملابس مدرسته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب معلقاً "الأستاذ".

وعلى جانب آخر، قدم الفنان كريم الحسيني مسلسل " كوكب زوحل " وهي تجربة إذاعية من البيت، في أوائل يونيو الماضي، حيث استغل فترة الحظر المنزلي بسبب جائحة كورونا ، وبدأ في تحقيق حلمه ، حيث قال كريم لليوم السابع: كنت أحلم أن أقدم إذاعة مسموعة تناقش القضايا الحالية ولكن بروح وطعم زمان ، وتضم القضايا الإجتماعية والمشوقة والأكشن وكذلك الفانتازيا .

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وأضاف: كنت قد بدأت في تسجيل حلقات مسلسل كوكب زوحل منذ عام بمشاركة شباب راديو تسعينات ، ولكنه توقف بسبب بعض الظروف الطارئة ، وبسبب الحظر عادت الفكرة تنير مرة أخري حيث قدمنا مسلسل " عمارة أيوب " وهو مسلسل رعب من تأليف أمل رضا ، وورشة كتابة شرين الشافعي ، وإخراجي ، وبعد النجاح الذي حققه قررنا في إستئناف مسلسل كوكب زوحل ، ومن خلال برنامج زووم بدأنا في بروفات العمل وتدريب الممثلين .

وكوكب زوحل يضم الفنان القدير بيومي فؤاد والفنان رامي الطنباري والفنان نضال الشافعي وطارق الإبياري وهؤلاء النجوم شاركوا فيه من أجل دعم الفكرة والإيمان بها فقط دون أي مقابل ، وفكرة مسلسل كوكب زوحل يدور عام 2084 حول مدرس يكره التطبيل والمحسوبية وقرر أن يأخذ بعض الناس التي تشبه ويتجه لكوكب زوحل وهنا تبدأ المفاجأت ،والمسلسل سيناريو وحوار شيرين الشافعي ، موسيقي محمود أبو زيد ،وإخراج كريم الحسيني، ولن يكن هذا المسلسل هو الأخير ولكننا سنقدم العديد من التجارب الإذاعية فنحن نحلم بعمل مكتبة كبيرة من المسلسلات والمستقبل سيكون للتليفونات الذكية التي نسمع ونري عليها كل مانريد .