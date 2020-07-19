شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار هشام خرما: متحمس لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الموسيقار هشام خرما، عن سعادته وتحمسه الكبير لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو"، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "متحمس جداً لوضع الموسيقى التصويرية لتجربة مختلفة؛ فيلم ماكو مع المخرج المحترم والمتميز محمد هشام الرشيدى".





فيلم "ماكو" بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدى، وهو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملئ بالذكريات.

وقال الموسيقار هشام خرما، إن عمله فى مسلسل النهاية يعتبر تحديا كبيرا له ولكنه تحمس كثيرا للفكرة لأنه من نوعية مسلسلات الخيال العلمى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مخرج العمل لإسناد الموسيقى التصويرية له لتلحينها، وتابع خرما، خلال مداخلة عبر خاصية زووم فى برنامج مساء dmcالذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه فى البداية جلس مع المخرج ياسر سامى للوقوف على تفاصيل العمل، ثم بعد ذلك شاهد عددا من حلقات المسلسل.

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وواصل خرما إنه حاليا يحضر للعمل فى فيلم سينمائى وهم فيلم الحارث بطولة الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة ياسمين رئيس".

يذكر أن مسلسل "النهاية" عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.