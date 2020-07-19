شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يتخطى أحزانه بأغنية جديدة تحت عنوان "طحن فى طحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مروره بحالة من الحزن بسبب وفاة والدته، يحاول النجم حمادة هلال أن يعود لأعماله الفنية بتصوير أغنية "طحن فى طحن"، خلال الأيام المقبلة، ومن الأخبار التى ساهمت فى حماسه للعودة أن قناته على اليوتيوب تخطت المليون مشترك، بالإضافة إلى أن أغنيته الأخيرة "جمالها "، والتى شاركته فيها الممثلة منة عرفة، تخطت مشاهاتها على اليوتيوب 11 مليون، وهذا ما حمسه على تخطى جراحه والعودة مرة أخرى للساحة بأغنية جديدة.

كان النجم حمادة هلال قد شيع جثمان والدته منذ مايقرب من أسبوعين ، بعد صراع مع مرض السرطان، داخل المركز الطبى العالمى، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

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وبكلمات مؤثرة، نعى الفنان حمادة هلال، والدته، ونشر حمادة عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا، "‎إنا لله وانا اليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا أمى الله يرحمك ياقلبى الله يفرحك فرحة كبيرة، النهاردة على قد فترة المرض اللى احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتى راضية طول الوقت وحامدة ربنا وعلى قد صبرك وتعبك فى تربيتنا أنا وإخواتى على قد ماكنتى بتصبرى وتتفائلى بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحى اللى حواليكى وكنتى طول عمرك طفلة.. ‎يارب أمى كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان وبأن محمد عبدك ورسولك أسالك يا الله أن ترزقها صحبته فى الفردوس الأعلى يارب العالمين..‎ أسألكم الدعاء.