شكرا لقرائتكم خبر عن فى صورة جريئة.. إليسا تحتفل بـ20 عاما من النجاح:"أبويا علمنى ماخافش ودايما أواجه قدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة اللبنانية إليسا أنها تحتفل اليوم بمرور 20 عاما على انطلاقتها وبداية مسيرتها ونجاحها، حيث نشرت صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلقت عليها: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى".



إليسا على تويتر

وكانت إليسا قد هاجمت الحكومة اللبنانية أول أمس قائلة: "يا عيب الشوم على كل سياسي بعدو قاعد على كرستو والناس عم ترجع عا بييوتا، لا شغل ولا مصارى ولا كهربا ولا مى، شو بدى قلكن، الله ينتقم منكن واحد واحد".

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إليسا

وكانت النجمة اللبنانية إليسا كشفت عن البوستر الرسمى الأول لألبومها الجديد، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، والتى ظهرت فيه وهى تنظر للمرآة فى غياب لوجها من الصورة.

وكتبت النجمة اللبنانية على البوستر الذى نشرته "قريباً"، فى إشارة إلى اقتراب إصدار ألبومها الجديد، بعد أن شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تستعد إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.