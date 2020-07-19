شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم حديقة بالهواء الطلق التزاما بالتباعد الاجتماعى لاستكمال تصوير EastEnders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مصممو مسلسل EastEnders بتنفيذ حديقة خارجية فى الهواء الطلق بـ" Queen Vic "، بحيث يمكن تصوير المشاهد وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعى المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحانة - التى كانت دائمًا موقع لتصوير المشاهد الداخلية - مع وجود مقاعد ومظلات خارجية تتيح لروادها للاستمتاع بمشروباتهم، وفى اللقطات الجوية الجديدة لوالفورد الخيالية، يمكن رؤية لافتة معلقة خارج الحانة مكتوب عليها "Beer Garden".

تم تنفيذ هذا بينما تم استئناف التصوير حلقات مسلسل EastEnders بعد رفع الإغلاق فى مرحلة الصوت فى Borehamwood، ولا يزال التباعد الاجتماعى قيد التنفيذ، ولهذا السبب تم إدخال حديقة البيرة - مع ترتيب الجداول المتباينة - فى القصة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويقول التقرير، "تم رصد النجوم، بما فى ذلك دانى داير، وجيسى والاس، وجيمس باى، ولويزا برادشو وايت، وهو يخضعون لفحص درجات الحرارة فى سياراتهم أثناء استمرارهم فى التصوير فى نهاية يونيو"، وتم استئناف تصوير المسلسل التليفزيونى المحبوب بعد انقطاع طويل، ولكن من غير الواضح متى سيتم بث حلقات جديدة.

يتعين على أولئك الذين تم تعيينهم الآن اتباع إرشادات جديدة للمسافة الاجتماعية وفقًا للوائح الحكومية حتى يتمكنوا من العودة بأمان وسط الأزمة، ويتوقع المشجعون عودة البرنامج لعدة أسابيع، حيث قام البرنامج ببث الحلقة الأخيرة فى وقت سابق من هذا الشهر بعد نفاد حلقاته بسبب أزمة COVID-19.

ويبقى المشاهدون فى حالة تشويق حيث أنهوا العرض الأخير مع شارون ميتشل فى مشهد درامى، وكان قد توقف تصوير حلقات مسلسل EastEnders فى مارس، عندما تم إغلاق المملكة المتحدة وتم توجيه معظم الناس للبقاء فى المنزل، والعمل من المنزل إذا أمكن، لكن من المقرر أن يعود البرنامج إلى "بى بى سى" مع حلقات مدتها 20 دقيقة، على مدار أربعة أيام فى الأسبوع.

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ووفقًا لجيك وود، الذى يلعب دور ماكس برانينج، البالغ من العمر 47 عامًا، يتم استخدام CGI فى كل لقطة تقريبًا للحلقات الجديدة، وقال: "سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه.. نحن جميعًا بعيدون اجتماعيًا، فكل شخص على بعد مترين.. إنه أمر استثنائى للغاية الطريقة التى تم تصويرها بها، والطريقة التى نصور بها"، وأضاف "لقد كانوا هناك لأسابيع وهم يعملون على إيجاد طريقة للقيام بذلك.. لقد رأينا بعض الأشياء التى أطلقوها، وهى ذكية جدًا.. لن تلاحظ اختلافًا كمشاهد.. كل لقطة تقريبًا تحتوى على CGI".

وحتى الآن، تم عرض حلقتين فقط من حلقات EastEnders التى تم تصويرها مسبقًا أسبوعًا لجعلها تستمر لأطول فترة ممكنة، وقال المنتج التنفيذى لشركة EastEnders ، جون سين: "إن استئناف الإنتاج مثير بشكل لا يصدق ومثير للتحدى بنفس القدر.

وأضاف "نظرًا لتأجيلنا فى التصوير، فإننا نعمل على تقنيات تجريبية بدون توقف وطرق تصوير وطرق جديدة للعمل حتى نتمكن من العودة إلى الشاشات أربع مرات فى الأسبوع كما ينبغى أن يكون EastEnders"، وتابع "سيكون التصوير حتمًا عملية أكثر تعقيدًا الآن، لذا فإن إنشاء حلقات مدتها 20 دقيقة سيمكننا من ضمان أنه عندما نعود، سيظل EastEnders هو العرض الذى يعرفه الجمهور ويحبه".