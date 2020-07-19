محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
شاركت الفنانة إليسا، الجمهور احتفالها اليوم الأحد، بـ20 عاما من النجاح، مؤكدة أن والدها علمها ألا تخاف وأن تواجه قدرها".
وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر:"أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شيء بقوة ولأنه "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".
وأضافت: " اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأن بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي"
يذكر أن، إليسا، تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال أيام، إذ يضم 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقي باللهجة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 عاما من النجاح..إليسا:"أبويا علمني ما أخفش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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