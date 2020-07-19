بعد 20 عاما من النجاح..إليسا:"أبويا علمني ما أخفش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

شاركت الفنانة إليسا، الجمهور احتفالها اليوم الأحد، بـ20 عاما من النجاح، مؤكدة أن والدها علمها ألا تخاف وأن تواجه قدرها".

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر:"‏أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شيء بقوة ولأنه "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".

وأضافت: " اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأن بدل ما كون ضحية، قررت كون ‎صاحبة رأي"

يذكر أن، إليسا، تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال أيام، إذ يضم 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقي باللهجة المصرية.

