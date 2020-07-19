الاثنين.. "كأنك تراه" على ساحة الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم عرض "كأنك تراه"، وذلك غدًا الاثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء 20 و21 يوليو الجاري على ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا. وذلك في تمام السابعة مساء.

جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم عروضه ضمن فعاليات "عودة الروح"، والتي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، وكانت إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة، بشأن وجود الجمهور بساحة الهناجر، وخاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع .

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبدالهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.