حسن الرداد يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: كشف الفنان حسن الرداد، عن البوستر الرسمي لفيلمه السينمائي الجديد "توأم روحي" الذي يشارك به في موسم عيد الأضحى السينمائي. ونشر الرداد، البوستر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بوستر فيلم توأم روحي". وظهر في البوستر حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد فقط. الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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