وفاة والدة الإعلامية ريهام السهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توفيت ِوالدة الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد.

وأعلنت ريهام منذ فترة تعافيها من فيروس "كورونا" الذي أصابها الشهر الماضي، وعادت مجددًا لتطل على جمهورها من خلال شاشة "إكسترا نيوز"، مشيرة إلى أنَّ دعم العاملين بالقناة لها خلال فترة الإصابة بكورونا، أسهم في رفع حالتها المعنوية وتحسن حالتها النفسية التي أدت في التعافي بقوة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين زين، وتضمن القرار عضوية الإعلامية ريهام السهلي من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.