بالفيديو .. هاني رمزي يمازح جمهوره: "تمرين للقضاء على الكرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: كشف الفنان هاني رمزي عن مقطع فيديو لتمرين للقضاء على الكرش- ممازحًا جمهوره. ونشر رمزي الفيديو عبر حسابه على تويتر، وعلق: "تمرين سهل جداً للقضاء على الكرش ودهون البطن‎.. تدريب المدربين". الفنان هاني رمزي يستعد، خلال الأيام المقبلة، لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الباب يفوت جمل"، ينتمي إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، تم تأجيله من قبل بسبب أزمة فيروس كورونا، وهو من تأليف سامح سر الختم، وإخراج أحمد البدري.

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