فيديو.. لماذا ضرب فؤاد المهندس محمد أبو الحسن على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 19 يوليو 1937 ولد النجم الكبير محمد أبو الحسن، وهو واحد من أشهر فناني الكوميديا في مصر.

ولا ينسى أحد دور "حنفي" زوج "فوزية" في مسرحية "سك على بناتك"، الذي يعتبر أشهر أدواره على الإطلاق، وفي الدور الذي قدمه مشهدا لا ينسى وهو مشهد ضربه والفنانة سناء يونس على خشبة المسرح.

وقال الناقد طارق الشناوي، في برنامج "هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنان فؤاد المهندس كان لا يحب الارتجال إلا الذي يضيف للدور، خاصة أنه يحدث حالة من التوحد مع الشخصية مع الوقت، فيصبح الارتجال بشكل يضيف للشخصية.

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بينما قال نجل النجم فؤاد المهندس: "أن والده أعطى مساحات كبيرة لكل الشخصيات، وفي إحدى المرات قام بضرب الفنان محمد أبو الحسن بالشلوت، بسبب خروجه عن النص وعنفه قائلا اتكلم زي الناس".

وتابع: "دخل والدي في الفاصل بعد المشهد الثاني، وتشاجر معه، وعلى الرغم من ذلك أعطاه مساحة كبيرة للكوميديا في المشهد الذي يليه، وطلب منه أن يبلغه قبل أن يقوم بالارتجال".