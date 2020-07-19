بهذا المشهد.. استعاد المخرج عمرو عرفة ذكرياته مع خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
استعاد المخرج عمرو عرفة، ذكرياته مع الفنان الراحل خالد صالح بمشهد من فيلم "ابن القنصل".
ونشر عرفة، مشهد من الفيلم يظهر خلاله خالد صالح مع أحمد السقا، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "لو قولت لحد من الأجيال الجديدة إن خالد صالح في الفيلم ده كان سنه في أوائل الأربعينات مش هيصدق .. الله يرحمك كنت مبسوط أوي وأنا بشتغل معاك".
فيلم "ابن القنصل" بطولة أحمد السقا، خالد صالح، غادة عادل، سوسن بدر، خالد سرحان، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
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