تراند اليوم : فنانة شهيرة تتبرأ من أعمالها وتنشرها في جريدة رسمية: حسبي الله ونعم الوكيل

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وانستجرام، صورة من اعلان الفنانة المصرية شمس البارودى فى جريدة الاخبار والذى تعلن فيه عن تبرأها من أفلامها.

ونشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودى إعلانا مدفوع الأجر في جريدة الأخبار، تتبرأ فيه من بعض أفلامها عندما فشلت المفاوضات مع المنتجين لشراء هذه الأفلام.

وأعاد المنتجون عرض أفلامها القديمة في بعض القنوات، ما اضطرها لنشر هذا الإعلان الذي تقول فيه: "من ضار مسلما ضاره الله .. ومن شاق مسلما شاق الله عليه".

وأوضح الإعلان أن شمس البارودى تعلن عن أن الأفلام التي تعرض لها حاليا او مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة.

كما تعلن أنها اعتزلت الفن نهائيا منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة .. وحسـبي الله ونعـم الوكيـل.

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وكان خرج الفنان حسن يوسف زوج الفنانة شمس البارودى يؤكد اعتزالها تمامًا، وأن كل ما يروّج من شائعات حول عودتها إلى التمثيل ليس له أساس من الصحة.



