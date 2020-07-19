تراند اليوم : هددت بطردها من مصر.. إجبار كندة علوش على حذف تدوينة تضامنت فيها مع فلسطين

وكان مصريون قد هاجموا علوش والتي كتبت تغريدة تضامنية مع فلسطين قائلة : " بأننا اليوم نعيش في زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبيأخذ تفاعل أكثر من خبر إزالة اسم دولة فلسطين من خرائط شركة جوجل" .
وتفاجأت علوش بكم هائل من التعليقات السلبية والتي لم تتقبل رأي الفنانة التي عبرت عن رأيها بحسن نية، حيث طالبها بعضهم بالعودة إلى سوريا , وبعضهم علق بأنها تريد أن تعلم المصريين كيف يتضامنون , في تعليقات مسيئة وصادمة .
وعقب ردود الأفعال على تويتر قررت الفنانة السورية، حذف التغريدة وتقديم اعتذار رسمي حتى لا يتم فهم قصدها عن خطأ .
وكتبت علوش في اعتذراها بعد حذف تغريدتها :" بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم أكن اقصدها".
وكانت شركتا جوجل وآبل قد أزالتا خارطة فلسطين عن خرائطها واستبدلتها بالاحتلال الإسرائيلي تحت مسمى إسرائيل ما نتج عن ذلك ردود أفعال غاضبة من قبل نشطاء ومتضامنين مع فلسطين في جميع أنحاء العالم.
وطالب نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي الشركتين بالتراجع عن هذه الإجراءات التي اعتبروها بالعنصرية والداعمة للاحتلال الإسرائيلي الذي يغتصب أرض فلسطين.
وأضافوا أن إضافة اسم إسرائيل يعني أن شركتي جوقل وآبل تعطيان الحق لمن لا يستحق كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.