تراند اليوم : شاهد.. أمينة خليل تثير ضجة في مصر بعد ظهورها مع خطيها بـ"قميص نوم"

أحدثت الفنانة المصرية أمينة خليل جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما فعلته رفقة خطيبها المهندس المهندس عمر طه في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتها، حيث ظهرت في أحضانه بمشاهد رومانسية خلال احتفالهما بخطبتهما رفقة بعض الأصدقاء وقضائهما رحلة ترفيهية بإحدى الأماكن الساحلية في مصر.

وفي إحدى الصور التي تم تداولها على نطاق واسع كانت أمينة خليل تحتضن خطيبها، ولم يلتفت الكثيرون إلى أنها في حالة من السعادة.

وما زاد الأمر حدة لدى المتابعين أنها ظهرت بإطلالة رآها الكثيرون مفاجئة، إذْ ارتدت فستانًا من النوع الستان بلون "أوف وايت" شبهه البعض بأنه مثل "قميص النوم"، مشيرين إلى أن الموقف لا يرقى مع فنانة لها جمهور مثلها.

ومما قاله المتابعون بشأن هذه الإطلالة التي لم تحظ على إعجابهم قول مغرد: "يا جماعه حد يفهمنى انا طول عمرى بشتغل فى الملابس وعندى محل ملابس من زمان قوى و اعرف ان ده قميص نوم اول مره اشوف حد لابسه فستان خروج لو انا غلطان حد يفهمنى هو بس ناقص قطعه روب على قميص النوم".

وأضافت مغردة: "انا عماله اقول كدة حاجه غريبه اوى في فساتين بتبقي مثلاً شبه اوى قمصان النوم يعني عادي تعدي لكن دة فعلا قميص نوم قميص نوم ستان ولي الروب بتاعه ... الناس اتجننت بجد".

وقال آخرون: "ده قميص نوم ولا إيه"، و"نقبض على حنين وغيره من الفتيات ليه ودول ميتقبضوش عليهم ليه هما دول مش اصل الحكايه من البداية".

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وبحسب المعلومات التي رُصدت من خلال حسابات خطيب أمينة خليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن العريس هو المهندس "عمر طه" نجل رجل الأعمال أسامة طه، وقد جمعت الثنائي صداقة طويلة قبل الارتباط بشكل رسمي، كما أنه يحب ممارسة هواية الصيد، إذ يمتلئ حسابه على إنستغرام بصورٍ له مع أصدقائه أثناء اصطياد الطيور.



