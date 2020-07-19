بعد الليدي ديانا ..الملكة رانيا العبد الله ثاني أجمل نساء العائلات الملكية في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 08:41 مساءً - كل عام يختار خبراء التجميل حول العالم قائمة أجمل نساء العالم في العائلات الملكية أو المشاهير حسب نسبة ذهبية تقاس فيها معايير جمال أهم وأبرز وأجمل نساء العالم في الشرق والغرب،ورغم تهديد فيروس كورونا الحياة الطبيعية في العالم،مازال للجمال كلمته وسحره وسطوته،وحساباته الذهبية في اختيار أجمل نساء العائلات الملكية في عام 2020.

والمفاجأة أن أميرة القلوب البريطانية الراحلة الليدي ديانا حتى بعد مضي عقدين ونيف على وفاتها مازالت هي أكثر نساء العائلات الملكية جمالاً متفوقة على كنتيها وزوجتيّ ولديها: ميغان ماركل وكيت ميدلتون.

فلقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الأربعاء 15 تموز-يوليو 2020 الجاري عن قائمة النساء الأكثر جمالاً في العائلات الملكية في العالم بحسب مقاييس النسبة الذهبية المعتمدة منذ آلاف العقود لدى اليونان القديمة ،فاحتلت الأميرة الراحلة ديانا المركز الأول،تلتها ملكة الأردن رانيا العبد الله بالمركز الثاني،واحتلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي المركز الثالث،بينما حلت ميغان ماركل بالمركز الرابع،وكيت ميدلتون بالمركز الخامس.



أجمل خمس نساء في العائلات الملكية في العالم



قام الدكتور جوليان دي سيلفا أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية بلندن تحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية في العالم ووجد أن الأميرة الراحلة ديانا التي توفيت عام 1997 بحادث سيارة بأحد أنفاق باريس هي الأكثر جمالاً وجاذبية بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي التي ابتكرت لأول مرة في اليونان القديمة لتحديد الكمال المادي من خلال مقارنة القياسات والنسب والتناظر في ملامح الوجه ،ويكون الإنسان الأكثر جمالاُ هو الشخص الذي تتساوى فيه نسب مقاييس الجمال في الوجه.

وقد تم استخدام هذه الصيغة الرياضية من قبل ليوناردو دافينشي لتحديد شكل جسم الذكور المثالي فى عمله المشهور" رجل فيتروفيان" ومنذ ذلك الوقت اعتمد العلماء التعريف اليوناني القديم لمقاييس الجمال المثالي.

واليوم تم تطوير تقنية التعريف اليوناني القديم للجمال المثالي عبر رسم خرائط حاسوبية للوجه على يد طبيب وخبير التجميل الشهير جوليان دي سيلفا الذي استخدم التكنولوجيا في إعداد النسبة الذهبية لقائمة أجمل نساء العائلات الملكية في العالم ،وخلصت النسبة الذهبية المتطورة إلى اختيار أكثر نساء العائلات الملكية جمالاً في العالم بالقائمة التالية:

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1-الأميرة ديانا أكثر نساء العائلات الملكية جمالاً في العالم- بنسبة 89.05

الأميرة ديانا

حققت الأميرة الراحلة ديانا أعلى الدرجات بمقاييس الجمال المثالي في شكل وجهها وأنفها وجبهتها وحاجبيها ،وحققت نسب جمال أقل بمنطقة الذقن والشفتين الرقيقتين .



2-الملكة رانيا العبد الله – ثاني أجمل نساء العائلات الملكية في العالم – بنسبة 88.9

الملكة رانيا العبد الله

قال طبيب التجميل الشهير جوليان دي سيلفا أن الملكة الأردنية رانيا العبدالله،أجمل ملكة حية وأكثر إمرأة جذابة بشكل مذهل وثاني أجمل نساء العائلات الملكية في العالم بعد الأميرة الراحلة ديانا،مما يرفعها للمرتبة الأولى كأكثر الملكات الحيات جمالاً وجاذبية في العالم.

وقال دي سيلفا: "أن الملكة رانيا حصلت على أعلى الدرجات على الإطلاق كما هو واضح في خريطة مقاييس جمال وجهها التكنولوجية المميزة المذهلة خاصةً بمنطقة الذقن الكلاسيكي والشفتين والأنف والجبين.

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3- أميرة موناكو غريس كيلي –ثالث أجمل نساء العائلات الملكية –بنسبة 88.8

وبنسبه أقل من 0.1 عن الملكة رانيا العبد الله،حلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي بالمرتبة الثالثة كأجمل نساء العائلات الملكية في العالم .

وقال دكتور التجميل جوليان دي سيلفا أن غريس كيلي تتميز بجمال خالد وحصلت على أعلى الدرجات في مقياس تباعد عينيها،وجمال عينيها المثالي الذي حصل على أعلى درجات على الإطلاق وبلغت نسبتها العالية جداً: 99.8 %، كما سجلت شفتتها المذهلتان أعلى درجات بنسبة 91 بالمائة.



4-دوقة ساسكس ميغان ماركل بالمرتبة الرابعة كأجمل نساء العائلات الملكية – بنسبة 87.7

دوقة ساسكس ميغان ماركل

رغم أن حماتها الأميرة الراحلة ديانا تصدرت كعادتها عندما كانت حية قائمة أجمل نساء العائلات الملكية في العالم ،حلت دوقة ساسكس ميغان ماركل في المرتبة الرابعة كأكثر نساء العائلات الملكية جمالا في العالم.

أشار الدكتور جوليان دي سيلفا إلى أن ميغان ماركل تبرز بجمال خاص بفضل تمتعها بتناظر وجه جميل،وحصلت أكثر من أي أميرة جميلة أخرى على نموذج الإغريق للوجه المثالي.

وأضاف دي سيلفا: تتميز ميغان أيضاً بأنف مثالي بنسبة 98.5 في المائة وموقع عينيها وتباعدهما مثالي كما أن شكل ذقنها رائع لأنه على شكل حرف V أو قلب،وهو الشكل الأكثر جمالاً وطمعاً بالحصول عليه من قبل النساء.



5-دوقة كامبريديج كيت ميدلتون بالمرتبة الخامسة كأجمل نساء العائلات الملكية- بنسبة 86.82

دوقة كامبريديج كيت ميدلتون

حلت دوقة كامبريديج كيت ميدلتون خلف ميغان ماركل بالمرتبة الخامسة بنسبة 86.82 بالمائة .

وقال دكتور وخبير التجميل جوليان دي سيلفا أن كيت ميدلتون تتميز بتباعد ومقاييس مثالية بين أنفها وشفتيها وموقع العينين.

وتميزت كيت ميدلتون مثل ديانا بضعف منطقة الذقن والفك ،ومع ذلك حصلت على درجات مميزة عالية تجعلها واحدة من أجمل نساء العالم