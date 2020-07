انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 08:41 مساءً - في أقل من شهر انتحر ثلاثة مشاهير حول العالم : الممثل الهندي سوشانت راجبوت،والمغني الأمريكي الشاب بنجامين كيو ،إبن ألفيس بريسلي،وأخيراً الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا ،مما يؤكد أن الثروة والشهرة لا تمنحان بعض الأشخاص مناعة نفسية ضد الإكتئاب أو الأزمات العاطفية .

وبحسب موقع "إن إتش كي نيوز" الياباني،تم العثور يوم أمس السبت 18 تموز-يوليو 2020 الجاري على الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا البالغ من العمر "30 عاماً" معلقاً في منزله بطوكيو واعتبرت وفاته انتحاراً.

وكان مدير أعماله هو المكتشف الأول لهاروما معلقاً بمنزله في طوكيو ،عندما ذهب إليه للإطمئنان عليه إثر تغيبه غير المعتاد عن العمل ،فاكتشف انتحاره وقام بالإتصال بالشرطة فوراً.

ووفقاً لوكالة أنباء "كيودو نيوز" اليابانية،فإن مدير أعماله عثر أيضاً على رسالة انتحار الممثل هاروما في غرفة نومه ،ولم ينشر للآن محتواها.

وذكرت وكالات الأنباء اليابانية ،أنه قد تم نقل الممثل هاروما ميورا إلى المستشفى فور اكتشافه معلقاً، إلا أنه تم إعلان وفاته فور وصوله المستشفى، وتحقق شرطة طوكيو حالياً في وفاته، إلا أنها تعتقد أن سبب الوفاة هو الإنتحار ،ولا توجد أي شيء مثير للشبهات حول واقعة وفاته.

وحقق الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا "30 عاماً" نجاحاً مميزاً وشعبية كبيرة بسن مبكرة في الدراما والسينما وحتى المسرح والموسيقى منذ منتصف عام 2000 من خلال بطولة فيلم Gokusen 3وفيلم Koizora في عام 2007،وأدى عام 2010دوراً هاماً في فيلم Kimi ni Todoke كان قد نشر الممثل الياباني آخر منشور له عبر موقع "انستغرام" قبل وفاته بثلاثة أيام، حيث طلب من معجبيه مشاهدة المسلسل الدرامي Love Will Begin When Money End المفترض عرضه في شهر سبتمبر القادم،وقبل عام اقتحم مجال الغناء بأغنية جميلة.

حصل الفنان الياباني الراحل هاروما ميورا على جوائز كثيرة أبرزها جائزة: Sponichi Grand Prix Newcomer في عام 2009 لدوره المميز في الفيلم الكوري "Naoko" والذي حصل على بعض الجوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار اليابانية عن دوره كممثل مساعد بفيلم."The Eternal Zero,"



وينتظر عشاق هاروما ميورا عرض فيلمه السينمائي الأخير Brave: Gunjyo Senki الذي أنهى تصويره في شهر يناير 2020 قبل بدء انتشار جائحة فيروس كورونا الذي تسبب بتأخير عرضه إلى عام 2021 المقبل.

وعلقت معجبة في الأربعين من عمرها على وفاته المبكرة بتعليق حزين على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قالت فيه : "لقد أحببت تمثيله حقاً،ويؤسفني جداً سماع خبر وفاته وهو مازال شاباً فتياً".