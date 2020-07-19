آيشواريا راي وابنتها إلى المستشفى للعلاج من «كورونا»

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يوليو 2020 08:41 مساءً - بعد أيام من إصابتها وابنتها، وزوجها الممثل أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، ووالده النجم أميتاب باتشان بفيروس "كورونا"، تم نقل نجمة السينما الهندية آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan، وابنتها آراذيا باتشان إلى المستشفى بعد أنا كانتا تتلقيان العلاج في المنزل خلال الأيام الماضية.



وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» السبت أن نجمة السينما الهندية آيشواريا راي باتشان وابنتها تخضعان للعلاج في المستشفى من مرض «كوفيد - 19». وذلك بعد أيام من نقل زوجها ووالده إلى المستشفى للعلاج أيضاً من نفس المرض.



ونُقل زوج آيشواريا راي الممثل أبهيشيك، ووالده النجم أميتاب باتشان، إلى مستشفى نانافاتي في مومباي الأسبوع الماضي، ليصبحوا أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء الذي يجتاح الهند والعالم.







وفي الوقت نفسه، تأكدت إصابة آيشواريا راي، ملكة جمال العالم السابقة التي عادة ما تظهر على قوائم «أجمل النساء»، وابنتها آراذيا باتشان ذات الثمانية أعوام بفيروس كورونا المستجد الذي يؤدي للإصابة بمرض «كوفيد - 19». لكنهما كانتا تخضعان منذ ذلك الحين للحجر المنزلي.



وقالت الصحيفة «بعد أميتاب باتشان وأبهيشيك باتشان، نقلت آيشواريا راي باتشان وابنتها آراذيا أيضاً إلى مستشفى نانافاتي»، مضيفة أنهما دخلتا المستشفى الخاص الراقي الجمعة.



ولم ترد متحدثة باسم آيشواريا راي على رسائل نصية أو مكالمات طلباً للتعليق.









وعملت آيشواريا راي (46 عاماً) في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهي سفيرة علامات تجارية لعدد من شركات مستحضرات التجميل العالمية الشهيرة.