ساقية الصاوي تستقبل ندوة "قطار السعادة"

بادرت ساقية عبدالمنعم الصاوى باستقبال أول حفل ستاند أب كوميدى بعنوان "Come Back" بعد استئناف أنشطتها بنسبة حضور 25% مساء أمس السبت 18 من يوليو بقاعة النهر، قدم الحفل كل من الاستاند أب كوميديان حمزة بهاء،

بولا صمويل، جمال رمزى، عبدالرحمن مجدى، محمد الشرنوبى، مينا ريشا.

وقدّم الستة شباب مجموعة من الاسكتشات الكوميدية التى تتناول التطرق إلى عدة مواضيع كان أولها كورونا وفترات الحظر والحجر

الصحى بالإضافة لمواضيع خاصة بحياة الشباب وطموحهم وأحلامهم وأبرز العوائق التى يمرون بها بالإضافة إلى حكى مواقف طريفة مروا بها فى حياتهم.

أما حديقة الساقية فاستقبلت ندوة بعنوان "قطار السعادة" للمدرب محمد الشافعى تناولت الندوة عدة محاور عن معنى السعادة وأوهامها وموانعها وأسباب التعاسة والسعادة وكيف نصنع السعادة.