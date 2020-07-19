تفاصيل أولى أغاني ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"

أعلنت الفنانة إليسا منذ قليل عن أغنيتها الجديدة في ألبومها المنتظر بعنوان "صاحبة رأي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". الأغنية من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر أبو طالب، حسب ما أعلنا على حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". ما أعلنا على حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". حيث أعلن أسامة عن الأغنية قائلاً:"أخيرا وبعد طول انتظار، إليسا صاحبة رأي، ألبوم صاحبة رأي". صاحبة رأي". Advertisements وأعلن الملحن سامر أبو طالب عن عمله في الأغنية قائلاً:"بسم الله والحمد لله رب العالمين، قريباً من ألحاني صاحبة رأي للنجمة الكبيرة إليسا، من كلمات حبيبي وأخويا الشاعر:أسامة مصطفى، وان شاء الله هتسمعوا أغنية مختلفة تليق بالنجمة غليسا وجمهورها وبفريق العمل.

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