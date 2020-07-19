السبكي يطرح البوستر الدعائي لـ فيلم "توأم روحي"

شارك المنتج أحمد السبكي جمهوره ومتابعيه، البوستر الدعائي لـ فيلم "توأم روحي" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "السبكي" على البوستر :"توأم روحى ..قريبًا" ومن المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، الموافق 14 فبراير المقبل. المقرر أن يطرح الفيلم في عيد الحب، الموافق 14 فبراير المقبل. Advertisements واستقرت الشركة المنتجة لفيلم "توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل علي موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية. خليل علي موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية. فيلم "توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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