فيديو .. عمر كمال يغني وفيفي عبده ترقص على أنغام كان يا مكان

نشر الفنان عمر كمال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر عمر من خلاله، حيث غنى أغنية كان يا مكان، كما رقصت الفنانة فيفي عبده على أنغامها.

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يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هرم، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، وألحان وتوزيع محمود صادق، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت في تقديم برنامج خلي بالك من فيفي، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.