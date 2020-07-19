الأربعاء..حفل مسار إجباري في دار الأوبرا المصرية

يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" لحفله الغنائي الجماهيري الاول في دار الأوبرا المصرية، في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد عدة ليالي غنائية "أون لاين" ناجحة.

يقام الحفل يوم الأاربعاء القادم الموافق 22 يوليو في

تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح النافورة، وتم نفاذ جميع تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للبيع.

يذكر أن مسار إجباري قد أحيا عدة حفلات غنائية

"أون لاين" خلال الشهور الماضية، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على عدد ضخم من المشاهدات، وتصدرت محركات البحث المختلفة، قدم خلال الحفلات السابقة باقة غنائية مميزة من احدث البوماتهم "الألبوم"، وحصرص على مشاركة متابعيه في اختيار الأغنيات التي يريدون الاستماع إليها.