يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" لحفله الغنائي الجماهيري الاول في دار الأوبرا المصرية، في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد عدة ليالي غنائية "أون لاين" ناجحة.
يقام الحفل يوم الأاربعاء القادم الموافق 22 يوليو فيتمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح النافورة، وتم نفاذ جميع تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للبيع.
يذكر أن مسار إجباري قد أحيا عدة حفلات غنائية"أون لاين" خلال الشهور الماضية، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على عدد ضخم من المشاهدات، وتصدرت محركات البحث المختلفة، قدم خلال الحفلات السابقة باقة غنائية مميزة من احدث البوماتهم "الألبوم"، وحصرص على مشاركة متابعيه في اختيار الأغنيات التي يريدون الاستماع إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء..حفل مسار إجباري في دار الأوبرا المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.