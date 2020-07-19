الموسيقيين تدعم الدولة في الدفاع عن حقوق الشعب

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بيانا قبل قليل يدعم فيه تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة.
وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها وتأييدها للدولة المصرية فيما تواجهه من مواقف تاريخية حاسمة ترسم وتؤسس لمستقبل وطن يملك حرية قراره ، وان مصر دولة قوية لا يستطيع احد ما ان يعبث بأمنها او استقرارها خاصة في ظل تلاحم شعبي حقيقي ورائع خلف القيادة السياسيةللرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه خير جند الارض جيش مصر العظيم وهو الجيش الرشيد اقوى جيوش المنطقة وافريقيا.
لها، وايضا فيما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من غزو للمرتزقة والتدخل الخارجي الغاصب ودعم المليشيات المسلحة هناك للنيل من وحدة الشعب الليبي والعبث بالأمن القومي العربي والمصري.
ما تتعرض له مصر من محاولات للعبث بأمنها على كافة الحدود والمحاور شرقا وغربا.. جنوبا وشمالا ، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والمراوغات التي تشهدها مفاوضات سد النهضة للتأثير على حصة مصر في شريان الحياة
وأن نقابة المهن الموسيقية جيشآ علي الجبهة الداخلية للزود عن الوطن من المؤمرات التي يتعرض لها لذلك فإن جموع الموسيقيين من اعضاء الجمعية العمومية واعضاء مجلس الادارة والنقيب الفنان هاني شاكر يدعمون ويفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما تتخذه برشد وحكمة معهودة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المصري وأمنه وحقه في العيش الكريم.
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