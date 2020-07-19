المهن الموسيقية تعلن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية

تؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها وتأييدها للدولة المصرية فيما تواجهه من مواقف تاريخية حاسمة ترسم وتؤسس لمستقبل وطن يملك حرية قراره، وأن مصر دولة قوية لا يستطيع أحد ما أن يعبث بأمنها أو استقرارها خاصة في ظل تلاحم شعبي حقيقي ورائع خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه خير جند الارض جيش مصر العظيم وهو الجيشالرشيد اقوى جيوش المنطقة وإفريقيا.
وأن مصر فيما تتعرض له من محاولات للعبث بأمنها على كافة الحدود والمحاور شرقًا وغربًا .. جنوبًا وشمالًا ، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والمراوغات التي تشهدها مفاوضات سد النهضة للتأثير على حصة مصر في شريان الحياة لها، وايضا فيما يتعرض له الشعب
وأن نقابة المهن الموسيقية جيشًا علي الجبهة الداخلية للزود عن الوطن من المؤمرات التي يتعرض لها لذلك فإن جموع الموسيقيين من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والنقيب النجم هاني شاكر يدعمون ويفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما تتخذه برشد وحكمة معهودة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المصري وأمنه وحقه في العيش الكريم.
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