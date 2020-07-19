بصورة جريئة..إليسا تعلن عن أول أغنيات ألبومها الجديد

تستمر الفنانة إليسا في نشر الصور الدعائية لألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت إليسا صورة دعائية مكتوب عليها "صاحبة رأي" وعلقت عليها قائلة:" أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس

تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري، اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".، فمن المتوقع أن تكون "صاحبة رأي"هو أحدث أعمالها الغنائية المنتتظرة لهذا العام.

يذكر ان إليسا قد رطحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي"، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري.