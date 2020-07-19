تستمر الفنانة إليسا في نشر الصور الدعائية لألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت إليسا صورة دعائية مكتوب عليها "صاحبة رأي" وعلقت عليها قائلة:" أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بستخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري، اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".، فمن المتوقع أن تكون "صاحبة رأي"هو أحدث أعمالها الغنائية المنتتظرة لهذا العام.
يذكر ان إليسا قد رطحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي"، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة جريئة..إليسا تعلن عن أول أغنيات ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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