جائزة صناع الإعلام العربى تنطلق فى ديسمبر القادم بدبى

تنطلق جائزة صناع الإعلام العربي، تحت شعار "الإعلام العربي واقع جديد" وذلك بعد الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي "16/مارس" المنصرم، بحضور الأمير محمد بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة الجائزة ، ونخبة من المؤثرين والإعلاميين العرب ، في مقر نادي دبي للصحافة.

وتعتزم صناعة الإعلام إطلاق هذه الجائزة الفخرية من مدينة دبي عاصمة الإعلام العربي للعام 2020 ، تحت مسمى "MIA AWARD" ، وهي الجائزة الإعلامية الجديدة ، حيث تختص بالمحتوى المرئي والرقمي ، وتهدف في نسختها الأولى إلى إيجاد أرضية خصبة للتنافس،

عبر عرض مجموعة من الأعمال المرئية والرقمية للجمهور، إضافة إلى رفع جودة المحتوى الإعلامي المرئي في وسائل الإعلام ، وتعزيز التنافس من أجل رسالة هادفة.

وقالت الصحفية هالة الناصر المتحدثة الرسمية للجائزة : إن المؤتمر سيكون بتشريف رئيس اللجنة العليا للجائزة سمو الأمير محمد بن ناصر آل سعود، ومسؤولين إعلاميين كبار، بالإضافة إلى نجوم وسائل الإعلام من مختلف الدول العربية .

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وتقدم MIA 18 جائزة في تسع فئات، منها :

الأعمال الدرامية، والأفلام الوثائقية، وغيرها من الفئات الأخرى ، وتجعل هذه المنافسة متكاملة على كافة الصعد، فيما يشرف عليها 27 محكما من ذوي الخبرة والمهنية العالية، مع استخدام طريقة التحكيم إلكترونية .



وتسعى الجائزة إلى دعم سوق الإنتاج العربي، وجمع المستثمرين وكبريات شركات الإنتاج بأصحاب المواهب تحت مظلة واحدة، عبر إنشاء معارض لشركات الإنتاج من "21" دولة عربية، وهو ما سيثمر تقاربا وتمازجا في الأفكار، وجمعا بين الإبداع والتطبيق، وتشتمل الجائزة على ورش عمل وندوات يقدمها أصحاب الخبرات في مجال الإعلام .

وينطلق حفل "MIA AWARD" من 12/12/2020 - 15/12/2020 على مسرح دار الأوبرا الواجهة الإبداعية الأولى للفنون والثقافة والموسيقى، ويسبقه بثلاثة أيام معرض للأنشطة المصاحبة للجائزة .