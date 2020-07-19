عودة يوميات ونيس على قناة DMC

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، إعادة أذاعة المسلسل الإجتماعي الشهير "يوميات ونيس"، وذلك على قناة DMC الفضائية.

من المقرر إذاعة المسلسل "الجزء الأول" يومياً في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

يذكر أن "يوميات ونيس" تم

Advertisements

عرضه للمرة الأولى عام 1994، حيث تدور أحداثه حول ونيس الشخصية المثالية الذي يريد تربية أبنائه تربية صالحة ويواجه في سبيل ذلك العديد من المشاكل من قبل المجتمع الذي يكتشف أن فيه من يحتاج إلي التربية أولاً.

حقق المسلسل نجاح جماهيري ضخم في مصر والعالم العربي، ومازالت أصداء نجاحه متواجدة إلى الآن حين اعادة عرضه على شاشات التلفاز.

من بطولة"محمد صبحي، سعاد نصر، سامح الشيجع، هادي خفاجة، هدى هاني، ريم أحمد، يوسف داوود، جميل راتب"