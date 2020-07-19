عودة يوميات ونيس على قناة DMC

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، إعادة أذاعة المسلسل الإجتماعي الشهير "يوميات ونيس"، وذلك على قناة DMC الفضائية.
من المقرر إذاعة المسلسل "الجزء الأول" يومياً في تمام الساعة الـ 7 مساءً.
يذكر أن "يوميات ونيس" تم
حقق المسلسل نجاح جماهيري ضخم في مصر والعالم العربي، ومازالت أصداء نجاحه متواجدة إلى الآن حين اعادة عرضه على شاشات التلفاز.
من بطولة"محمد صبحي، سعاد نصر، سامح الشيجع، هادي خفاجة، هدى هاني، ريم أحمد، يوسف داوود، جميل راتب"
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