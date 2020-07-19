- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - جيسيكا بيل
استقبلت النجمة والممثلة الأمريكية جيسيكا بيل وزوجها النجم الشهير جاستن تيمبرليك طفلهما الثاني و ذلك بعدما أخفت حملها طوال الفترة الماضية، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلي ميل " و " جاست جيرد " ، ولم يكشف حتي الآن عن اسم المولود أو جنسه ، حيث أشارت التقارير إلى أن النجمين سيكشفان عن كل التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة .
جيسيكا بيل
وكانت الممثلة البالغة من العمر 38 عاما، قد انجبت طفلا رضيعا في وقت سابق من هذا الأسبوع وهي الآن تتواجد مع المولود الجديد وزوجها المغني الشهير جاستين تيمبرليك البالغ من العمر 39 عاما وابنهما الأكبر سيلاس ذو الخمسة أعوام.
وبحسب موقع الدايلي ميل تتواجد مع الزوجين الآن والدة بيل " كيمبرلي كونرو بيل " البالغة من العمر 65 عاما، حيث قضت معظم الأسبوع الماضي مع ابنتها وأحفادها .
جيسيكا بيل
والجدير بالذكر أن جاستن تيمبرليك تزوج جيسيكا بيل عام 2012 بعد قصة حب قوية بدأت عام 2007 أي قبل الزواج بـ 5 سنوات ، حيث قرر الثنائي الحفاظ علي استقرار هذه القصة أن يتزوجا ، و قد استقبل الزوجان مولودهما الأول " سيلاس تيمبرليك " في 11 أبريل 2015 .
كانت هذه تفاصيل خبر جيسيكا بيل وجاستين تيمبرليك يستقبلان طفلهما الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.