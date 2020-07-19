ليوناردو ديكابريو وصديقته ملتزمان بالإجراءت الإحترازية.. صور

رنا صلاح الدين - ليوناردو ديكابريو

سلط موقع الديلي ميل الضوء خلال الساعات الماضية حول عودة النجم والممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو وصديقته كاميلا مورنو مؤخراً، من رحلة استمتعا فيها معاً بأجازتهما حيث وصلا كاليفورنيا بطائرة خاصة ركبها الثنائي العالمي الشهير.

وأكد الموقع أن ليو ناردو ديكابريو وكاميلا، قد التزما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أثناء ظهورهما في كاليفورنيا، حيث الزم حاكمها الجميع بضرورة إرتداء الكمامة في الشارع محاولة لكسر الأرقام المتزايدة بخصوص الفيروس الذى ارتفع بحدة مؤخراَ.

ليوناردو ديكابريو

ويأتى هذا الظهور بعد إجازة على شاطىء ماليبو ظهر فيها الثنائي معاً على البحر حيث التقطتهما عدسات المصورين أثناء رحلة حاولا فيها الاستمتاع بالصيف مؤخراً.

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ليوناردو ديكابريو

على جانب آخر، قررالنجم العالمي ليوناردو ديكابريو أن يتخفي تماما ويبتعد عن عدسات المصورين التي تعمل دائما علي رصد أدق تفاصيل حياته اليومية، وبالرغم من ذلك إلا أن دي كابريو فشل كون المصورين تتبعوه و التقطوا له العديد من الصور.

ليوناردو ديكابريو

وكانت عدسات مصوري "البابارتزي"، قد التقطت عدة صور لنجم الأوسكار ليوناردو ديكابريو خلال توجهه لتناول العشاء في أجواء رومانسية بإحدى مطاعم السوشي الفاخرة مع صديقته كاميلا موروني ليلة أمس الاثنين في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتاد الثنائي علي التواجد معا أغلب الوقت.