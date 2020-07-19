إلهام الفضالة تتألق بإطلالة باهظة الثمن.. كم بلغ سعرها؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جمهورها بصورة حديثة لها، تألقت فيها بإطلالة صيفية.

الفنانة الكويتية أطلت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بملابس واسعة مليئة بالألوان المبهجة.

إلهام نسقت مع إطلالتها حقيبة من دار Christian Dior تنتمي إلى مجموعة الحقائب التي خصصتها العلامة للتسوق، ويصل سعرها إلى أكثر من 2623 دولاراً أميركياً.

الهام فضالة

الفنانة الكويتية انتعلت حذاء صيفياً مفتوحاً ومسطحاً من توقيع نفس العلامة، ويصل سعرها إلى 690 دولاراً أميركياً.

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وتزينت بمجوهرات ذهبية وساعة ثمينة من توقيع علامة Rolex يتخطى سعرها الـ7846 ألف دولار أميركي.

وإلهام الفضالة ممثلة كويتية بدأت مشوارها الفني في عام 2000 في مسرحية "عالباب يا شباب" مع داوود حسين وحسن البلام، وفي الفترة من 2003 إلى بداية عام 2008 كانت محتكرة لصالح سكوب سنتر للإنتاج الفني العائدة ملكيتها للكاتبة فجر السعيد، وترى هي أن الاحتكار أفادها ولم يفدها بنفس الوقت حيث أضاع عليها العديد من الفرص للمشاركة بأعمال أخرى.

وهي متزوجة من الصحفي خليل التميمي، ولديهما ابنتان هما "فجر والنور"، وابنتها الكبرى "منى" من زوجها الأول، كما أن الممثلة ريما الفضالة هي أختها من والدها.

الهام فضالة