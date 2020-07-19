فن ومشاهير

ممثل لبناني مشهور أعلن إصابته بفيروس كورونا

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 19, 2020

أعلن الممثل اللبناني وجيه صقر إيجابية اصابته بفيروس وذلك بفيديو مصور عرضته قناة LBCI ضمن نشرة أخبار المسائية.

واطل وجيه صقر بالفيديو من داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، متحدثًا بتأثر عن إصابته بكورونا، مشددًا أنه خائف على والدته ومدبرة المنزل بعد التأكد من اصابته بالوباء.

وكشف أنه كان ملتزمًا الحجر المنزلي ولكن مع تخفيف اجراءات التعبئة العامة حضر عيد ميلاد أحد الأشخاص.

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وطلب وجيه صقر من الجميع أن يأخذوا احتياطاتهم وأن يلتزموا بالاجراءات الوقائية التي تساعد على الحد من انتشار الفيروس خاصة في حال وجود كبار السن في المنزل.

شكر “صقر” كل من اطمأن عنه، متمنيًا ان تمر هذه الأزمة الصحية على خير وأن لا تصاب والدته بأي مكروه.

أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى السلامة لوجيه صقر.

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