فيديو| كريم قاسم ينشر كواليس مشهد الضفادع في "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان كريم قاسم على صفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا" فيديو من كواليس تصوير مشهد الضفادع الذي سيعرض اليوم في الحلقة السادسة من مسلسل "مملكة إبليس"، على قناة mbc مصر.

وعلّق كريم قاسم على الفيديو "أنا وافقت على الدور أول ما عرفت أن فيه ضفادع".

ويقوم كريم قاسم في مسلسل "مملكة إبليس" بدور حماصة الأخ الأصغر لأزهار وهي إحدى السيدات الثلاثة الكبار في حارة الحدق أو الجنة، ويحب حماصة اثنين سعاد حسني وجارته "غُريبة".

مسلسلة مملكة إبليس الفصل الأول يعرض يومياً الساعة 9 مساء على mbc مصر، ومن المنتظر عرض الفصل الثاني يوم 30 يوليو على شاهد VIP. ويعتمد المسلسل على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية، من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

يُذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان الماضي، كما عرض له الفيلم العالمي سواح على منصة NETFLIX والذي يعتبر العمل الثالث له على المنصة بعد عرض فيلم ليل خارجي وThe First Line.

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