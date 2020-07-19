نور تستعيد ذكريات فيلم "شورت وفانلة وكاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: استعادت الفنانة اللبنانية نور، ذكريات تصوير فيلمها "شورت وفانلة وكاب"، ونشرت صورة من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام". وعلقت نور "صورة بتحمل كتير ذكريات ومشاعر.. وقتا كان عندي أحلام وطموح وأمل.. وهلق وأنا عم شوفها وإتذكّر، بحس بالامتنان وإني عنجد فخورة بالمشوار وبكل ياللي حققته. وأكيد اللي جاي احسن، بتعرفوا هالصورة من كواليس أي عمل". جدير بالذكر أن نور شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي.

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