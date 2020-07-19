محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
تقدمت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بالشكر لعدد من الجهات والأشخاص الذين قدموا واجب العزاء في النجمة الكبيرة التي رحلت عن عالمنا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد ".
وأصدرت الأسرة بياناً عبر حساب الفنانة الراحلة بموقع الصور إنستجرام، وقالت: "تتقدم أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بكل الشكر والامتنان لكل من قدم لنا واجب العزاء، ونخص بالشكر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية لرعايتهم الفقيدة أثناء تواجدها بالمستشفى وكرم اهتمامهم".
وأضافت بالبيان:" كما نخص وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وكل الفنانين والإعلاميين والأصدقاء الذين قدموا لنا التعازي والمواساة وكذلك جمهورها ومتابعيها من داخل مصر وخارجها".
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة رجاء الجداوي تتوجه بالشكر لوزيرة الصحة والأطقم الطبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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