الشرنوبي يحذر سارة الطباخ من التعامل باسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان محمد الشرنوبي، الشكر والتقدير للنقابات الفنية الثلاث وغرفة صناعة السينما.

وأصدّر الشرنوبي، بيانًا، أوضح فيه كامل احترامه لتلك الجهات التي رفضت قرار وقفه عن العمل أو منع الشركات من التعامل معه بسبب الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ.

وحذر الشرنوبي، في بيانه، سارة الطباخ من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني أو "تسلم مستحقات مالية".

وأكّد أنَّه مستمر في الإجراءات القانونية ضد سارة الطباخ بصفتها الممثلة القانونية لشركة "إيرث برودكشن".

واختتم الشرنوبي، مطالبًا من الجميع عدم الالتفات إلى تحذيرات التي تصدّر من سارة الطباخ للشركات والتي تهدف منها لمنعه من العمل وإبراز موهبته