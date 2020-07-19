محمد صلاح آدم لـ"الخليج 365": "بروتوكول أكاديمية الفنون" هدفه إعادة الحق لأصحابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينتظر الفنان الشاب محمد صلاح آدم، انتهاء فترة النقاهة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، ليبدأ العمل على حلمه، بوجود بروتوكول بين أكاديمية الفنون وشركات الإنتاج وفي مقدمتها الشركة المتحدة، يضمن توفير فرص لخريجي أكاديمية الفنون، بعدما اقترح الفكرة عقب معرفته بإصابته بالفيروس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال آدم "البروتوكول بقى حلم، لإن أكاديمية الفنون: معهد فنون المسرحية، معهد السينما ومعهد الباليه، هي المكان الشرعي لدراسة الفن واللي بيتخرج منها هما اللي عملوا الفن في مصر لما فجأة دول مش بيشتغلوا، واللي موجودين ناس تانية ملهمش دعوة بالفن ومش دارسين لازم كل حاجة تبوظ، بنادي نمنح الخريجين فرص".

آدم أشار إلى أن المعهد يتقدم له سنويًا حوالي 20 ألف شخص، يختارون من بينهم 15 أو 20 طالب، بعد اختبارات صعبة يجريها أساتذة كبار، لاختيار أصحاب الموهبة، موضحًا "دول فنانين بجد لما يقعدوا يدرسوا أربع سنين وميعرفوش يشتغلوا عشان ملهمش علاقة بشركة إنتاج ولا منتج فني ويقعدوا في البيت وناس ملهاش علاقة خالص بتشتغل حرام".

Advertisements

وأضاف "كتبت الفكرة على صفحتي وكنت وقتها حاسس إني خلاص، قلت ابقى مجرد فكرة، أيقونة لو مت الحق يرجع لأصحابه، وأصحابي يشتغلوا، فيه ناس بقالها 30 وعشرين سنة مشتغلوش، بكل بساطة اقترحت فكرة عمل بروتوكول بين أكاديمية الفنون والشركة المتحدة التي يرأس إدارتها المنتج تامر مرسي، لإتاحة الفرص لخريجي أكاديمية الفنون".

وأكد الفنان الشاب أن صوته وصل لكثيرين، حرصوا على التواصل معه وتحمسوا للفكرة، ومن بينهم رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، لافتًا أن البروتوكول سيحتاج لتفاصيل كثيرة سيعمل على كتابتها خلال الفترة المُقبلة.

محمد صلاح كان قد أكد وجوده في مستشفى بالعباسية، لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وأشار أن الأطباء سألوه عن سبب تأخره في الكشف، وتحدث في منشور كتبه على فيسبوك، عن عدم خوفه من الموت، ولكنه حزين لأنه قد يأتي دون أن يحقق أحلامه في عالم التمثيل ويحصل على الفرصة التي يتمناها، مطالبا بالاهتمام بأصحاب المواهب الحقيقية.

آدم خريج أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، شارك في عدة أعمال مع نجوم كبار بينهم: الفنان نور الشريف في مسلسل "الرحايا"، الفنان حسن يوسف في مسلسل "إمام الدعاة"، الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".